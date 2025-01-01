Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

O'zapft is

SAT.1Staffel 12Folge 2107
O'zapft is

O'zapft isJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2107: O'zapft is

43 Min.Ab 12

Die 35-jährige Lena stillt ihre Tochter Maya seit sieben Jahren! Es interessiert Lena nicht, dass Maya deshalb in der Schule gehänselt wird. Am 15. Juli wird Lena bewusstlos und mit einem Piercing-Ring in der Brust im Tattoo-Studio ihres Mannes Björn gefunden. Wollte Björn seine Frau mit aller Gewalt zum Abstillen zwingen? Oder gibt es noch jemanden, der ein Interesse daran hatte, dem absonderlichen Langzeitstillen endlich ein Ende zu setzen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen