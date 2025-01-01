Richterin Barbara Salesch
Folge 2107: O'zapft is
43 Min.Ab 12
Die 35-jährige Lena stillt ihre Tochter Maya seit sieben Jahren! Es interessiert Lena nicht, dass Maya deshalb in der Schule gehänselt wird. Am 15. Juli wird Lena bewusstlos und mit einem Piercing-Ring in der Brust im Tattoo-Studio ihres Mannes Björn gefunden. Wollte Björn seine Frau mit aller Gewalt zum Abstillen zwingen? Oder gibt es noch jemanden, der ein Interesse daran hatte, dem absonderlichen Langzeitstillen endlich ein Ende zu setzen?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
