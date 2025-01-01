Richterin Barbara Salesch
Folge 2316: Teenie, Talk UND Terrorbaby
44 Min.Ab 12
Als Bärbel mittags aufwacht, findet sie ihre Mutter niedergeschlagen im Flur - in einer riesigen Blutlache. Doch dann folgt für den total überforderten Teenie der nächste Schock: Ihr Baby ist weg! Für Bärbel steht fest, dass nur ihr Ex Franklin als Täter in Frage kommt. Der will nämlich nicht akzeptieren, nicht der Vater von Baby Ricky zu sein. Doch dann wird alles noch mysteriöser: Franklin beschuldigt Bärbel der Tat.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
