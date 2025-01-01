Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2316
44 Min.Ab 12

Als Bärbel mittags aufwacht, findet sie ihre Mutter niedergeschlagen im Flur - in einer riesigen Blutlache. Doch dann folgt für den total überforderten Teenie der nächste Schock: Ihr Baby ist weg! Für Bärbel steht fest, dass nur ihr Ex Franklin als Täter in Frage kommt. Der will nämlich nicht akzeptieren, nicht der Vater von Baby Ricky zu sein. Doch dann wird alles noch mysteriöser: Franklin beschuldigt Bärbel der Tat.

