SAT.1Staffel 13Folge 2188
Folge 2188: Geschichten aus dem Plattenbau

45 Min.Ab 12

Die gehörlose Eva und ihr Mann Rolf sind schockiert: Ihre 16-jährige Tochter Julia ist Mitglied einer berüchtigten Mädchengang und steht jetzt sogar vor Gericht. Zusammen mit Ganganführerin Michelle soll sie Hip-Hop-Tänzerin Simone krankenhausreif geprügelt haben - angeblich hat die eine Affäre mit Julias Freund Daniel. Ist Julia wirklich zur brutalen Schlägerbraut mutiert? Oder ging der Angriff ganz alleine auf Michelles Konto?

SAT.1
