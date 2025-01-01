Geschichten aus dem PlattenbauJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2188: Geschichten aus dem Plattenbau
45 Min.Ab 12
Die gehörlose Eva und ihr Mann Rolf sind schockiert: Ihre 16-jährige Tochter Julia ist Mitglied einer berüchtigten Mädchengang und steht jetzt sogar vor Gericht. Zusammen mit Ganganführerin Michelle soll sie Hip-Hop-Tänzerin Simone krankenhausreif geprügelt haben - angeblich hat die eine Affäre mit Julias Freund Daniel. Ist Julia wirklich zur brutalen Schlägerbraut mutiert? Oder ging der Angriff ganz alleine auf Michelles Konto?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1