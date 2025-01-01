Richterin Barbara Salesch
Folge 2200: Kleider machen Frauen
44 Min.Ab 12
Der 16-jährige Jan entdeckt bei einem Ausflug mit seinen Freunden, dass sich sein 35-jähriger Vater Thorsten in der Öffentlichkeit als Frau verkleidet. Als am folgenden Tag ein Foto von Thorsten in Jans Schule herumgeht, endet der Tag in einer Schlägerei. Nun soll Jan aus Frust das Haus seiner Eltern in Brand gesteckt haben. Wusste sich der Teenager nicht mehr anders zu helfen oder steckt in Wahrheit Thorstens Bruder Henning hinter dem Brand?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1