Richterin Barbara Salesch
Folge 1991: Der Wochenendvater
45 Min.Ab 12
Vanessa behauptet steif und fest, dass sie von dem Wochenendausflug, den ihr Exmann Henning mit den zwei gemeinsamen Kindern unternommen hat, nichts gewusst hat. Doch entspricht das wirklich der Wahrheit? Oder tut die zweifache Mutter alles dafür, dass ihr Exmann das Sorgerecht verliert?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1