SAT.1Staffel 13Folge 2021
45 Min.Ab 12

Die 26-jährige Altenpflegerin Paulina soll den 79-jährigen Hans getötet haben, um an das Bargeld in seinem Haus zu kommen. Paulina wehrt sich verzweifelt gegen diese Vorwürfe der Verwandten. Aber warum ist Paulina nach Hans' Tod in seine Wohnung eingebrochen? Und würde sie wirklich den Mann ermorden, der wie ein Opa für sie war? Hans' Enkel Marius hat einen ganz anderen Verdacht ...

SAT.1
