Richterin Barbara Salesch
Folge 151: Intrigen im Schloss-Internat
43 Min.Ab 12
Heute: Schock in der Morgenstunde. Babette Manke liegt einbetoniert auf den Gleisen. Ist Castor-Gegner Thorsten Zimmermann ausgerastet und wollte den Tod der jungen Frau? Und: Intrigen im Schloss-Internat: Anita von Hardenberg demütigt ihre Mitschülerin Marita. Dann stürzt Anita lebensgefährlich von Pferd. War es ein Racheakt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1