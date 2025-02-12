Richterin Barbara Salesch
Folge 153: Operation Nudelholz
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ein kräftiger Schlag mit dem Nudelholz setzte Theo außer Gefecht, als er nachts die Wohnung seines Kumpels Knut betrat. Hielt ihn die Frau wirklich für einen Einbrecher? 2. Fall: Der schönste Tag im Leben wird für das Brautpaar Thomas und Nicole zum Albtraum. Der Bräutigam wird brutal niedergeschlagen. Wer will das Glück der Liebenden zerstören?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
