Richterin Barbara Salesch

Ehefrau im Kaufrausch

SAT.1Staffel 2Folge 156
43 Min.Ab 12

1. Fall: Model Tatjana behauptet, Fußballstar Stefan Schmitz habe das gemeinsame Baby getötet. Doch der Promi sagt, er kenne Tatjana überhaupt nicht. 2. Fall: Carolin bestellt massenweise Artikel aus dem Versandhaus. Eines Tages platzt Arno der Kragen. Treibt Carolins Kaufsucht die Familie in den Ruin?

SAT.1
