Richterin Barbara Salesch
Folge 165: Kieferbruch am Feierabend
42 Min.Ab 12
1. Fall: Kieferbruch am Feierabend. Gerd Peters wird von dem Videothekar Rolf Maier ohne Vorwarnung zusammengeschlagen. Wurde Gerd das Opfer einer Verwechslung? 2. Fall: Vom Chef auf der Straße ausgesetzt! Gina Solera klagt ihren Chef an, sie nach einem Unfall hilflos zurückgelassen zu haben. Böse Intrige oder bittere Wahrheit?
