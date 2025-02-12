Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kieferbruch am Feierabend

SAT.1Staffel 2Folge 165
42 Min.Ab 12

1. Fall: Kieferbruch am Feierabend. Gerd Peters wird von dem Videothekar Rolf Maier ohne Vorwarnung zusammengeschlagen. Wurde Gerd das Opfer einer Verwechslung? 2. Fall: Vom Chef auf der Straße ausgesetzt! Gina Solera klagt ihren Chef an, sie nach einem Unfall hilflos zurückgelassen zu haben. Böse Intrige oder bittere Wahrheit?

SAT.1
