Richterin Barbara Salesch
Folge 166: Ende einer Büro-Affäre
43 Min.Ab 12
1. Fall: Diese Überstunden wird Clarissa niemals vergessen. Hat sie wirklich ihren Ex-Liebhaber ungeniert im Büro verführt oder wurde sie brutal von ihm vergewaltigt? 2. Fall: Marc wurde gerade aus dem Knast entlassen. Sein erster Weg führt ihn zu seiner Ex-Freundin Marion. Hat er sie zusammengeschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1