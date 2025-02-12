Richterin Barbara Salesch
Folge 189: Ferkelei
43 Min.Ab 12
Fall 1: Für ein Shooting liegt das Nacktmodel Anke gefesselt und mit Sahne besprüht im Schweinestall. Dann lässt Fotograf Tim die Ferkel raus und die junge Frau entgeht nur ganz knapp einer Schweinerei! / Fall 2: Kampf ums Kind. Halbnackt und blutend liegt Marion Bilker in ihrem Wohnmobil. Hat ihr Ehemann, von dem sie getrennt lebt, sie entführt und mit einem Messer attackiert?
