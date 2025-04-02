Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Entmannt

SAT.1Staffel 3Folge 281
Entmannt

Richterin Barbara Salesch

Folge 281: Entmannt

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ohne Hoden wacht Michael aus der Narkose auf. Eigentlich hatte der Mechaniker nur Rückenschmerzen, als er zur Betriebsärztin Laura ging. Aber die soll ihn betäubt und kastriert haben. 2. Fall: Der Bettler. Als Bernd Vollmer in einem Café auf Roger Ude trifft, entbrennt ein handfester Streit. Warum warf Bernd voller Wut mit einem Bistrotisch nach Roger?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

