Folge 587: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Die letzte Lieferung: Halb nackt und mit zerfetzter Bluse ertappt Andreas seine Frau Sybille mit dem Pizzaboten. Wollte der sie vergewaltigen oder hat sie der Ehemann beim Liebesspiel überrascht? / Der Schönheitswettbewerb: Eine Misswahl für die Vizeschönheitskönigin Esther endet blutig. Die Siegerin Sylvie sieht rot, als Esther behauptet, sie sei ein Mann, und schlägt die Konkurrentin mit dem Siegerpokal nieder!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1