Folge 594: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Die Ehehölle: Mit einer Küchenschere sticht Anke auf ihren Ehemann Oliver ein. War es wirklich Notwehr, wie sie behauptet, oder hat Oliver tatsächlich tief und fest geschlafen, als Anke ihn attackierte? / Wahre Liebe? Völlig verzweifelt bricht Christian bei den adeligen Eltern seiner verstorbenen Freundin Elisabeth ein. Wollte er wirklich nur Erinnerungsstücke aus der herrschaftlichen Villa stehlen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
