44 Min.Ab 12
Totgesagte leben länger: Fast erfroren erwacht Elmar Ahrens in seinem eigenen Sarg - während seine Frau bitterlich um ihn weint. Warum hat Dr. Briegel ihn für tot erklärt? / Erzwungene Lust: Uwe wir von seiner Frau stundenlang ans Bett gefesselt und sexuell belästigt. Wollte Martina damit wirklich ihre Ehe retten?
