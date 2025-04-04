Richterin Barbara Salesch
Folge 629: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mit einem umgedichteten Lied macht Starlet Poula ihren Musikproduzenten Jörg Jansen in aller Öffentlichkeit lächerlich. 2. Fall: Der kleine Michael hat große Ziele, als er die große Svenja umgarnt. Mit einer Spezialtherapie will er sie schon bald überragen. Doch weil sie ihn nicht ernst nimmt, schmeißt er eine Schaufensterpuppe durch die Panoramascheibe von Sylvias Kindermodenboutique.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1