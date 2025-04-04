Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 634
Folge 634: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Als Mandys Auto mit ihrer zweijährigen Tochter darin gestohlen wird, nimmt die Polizei kurze Zeit später den Polen Pavel fest. Der behauptet, er habe den Wagen rechtmäßig gekauft und wisse nichts von einem Kind - bis heute fehlt jede Spur von dem Kind. 2. Fall: Mit einem zersplitterten Sektglas geht Patricia auf Ernst los und entstellt sein Gesicht. Hat der sie wirklich angegrabscht?

