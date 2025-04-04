Richterin Barbara Salesch
Folge 636: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Bettina beschimpft ihren Ex-Freund Dietrich als elenden Scharlatan. Der selbst ernannte Esoteriker soll Heimtiere an gläubige Menschen teuer verkauft haben, weil in denen angeblich die Seelen ihrer Verstorbenen wiedergeboren sind. Dietrich hält sich selbst für übersinnlich, und sein Kontakt zu Toten ist ein Geschenk Gottes. Und: Mit einer hochexplosiven Gasmischung sprengt Peter Niewandt sein Wohnhaus in die Luft und verletzt sich und seinen Nachbarn lebensgefährlich.
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1