Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 638
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 638: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Die Schülerin Vera erscheint mit tiefen Schnittwunden im Gesicht bei der Polizei. Ein Mann soll sie auf dem Nachhauseweg von der Schule im Park überfallen, ausgeraubt und mit einer Nagelschere verletzt haben. Dank ihrer genauen Beschreibung wird wenig später der Rocker Ulf verhaftet. Und: Der Performance-Künstler Frank wird seiner Gage entledigt und der Party verwiesen. Muskelprotz Daniel meint, er habe dessen abartige Show stoppen müssen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen