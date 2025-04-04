Richterin Barbara Salesch
Folge 645: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: Über eine Vermittlungsagentur findet Ariane Ziegler nach 24 Jahren ihren vermissten Bruder Ingolf wieder. Doch ihre Freude ist nur von kurzer Dauer: Wenig später zeigt Ingolf sich selbst und den Agentur-Chef Heiner Mannstedt wegen Betruges an. Und: Ladendetektiv Christian Bolwies soll Marlies Dudenhof ein unmoralisches Angebot gemacht haben: Nur wenn sie ihm gefügig ist, will er die Anzeige wegen Ladendiebstahls zurückziehen.
Richterin Barbara Salesch
