45 Min.Ab 12
1. Fall: Als Horst in seinem Fluchtwagen nach einem Überfall das Weite sucht, rammt er den ahnungslosen Fußgänger Peter und verletzt ihn dabei schwer. Kurz vorher soll er eine Kneipe überfallen und ausgeraubt haben. 2. Fall: Ohne Rücksicht auf Verluste stürmt ein Sondereinsatzkommando der Polizei das Haus von Samara und Robert. Die beiden sollen einen Sprengstoffanschlag geplant haben.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
