45 Min.Ab 12
1. Fall: Bei einem gefährlichen Fahrrad-Stunt verliert die achtjährige Maren ihr linkes Auge. Zusammen mit ihrem Bruder hatte das Mädchen einen Kurs in einer Kinder-Stunt-Schule belegt. 2. Fall: Monika und Sybille sollen Rolf in ein aufblasbares Sumo-Ringer-Kostüm gezwängt und stundenlang gequält haben.
