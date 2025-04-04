Richterin Barbara Salesch
Folge 673: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der 18-monatige Sören ist auf einem Auge blind, weil Au-pair-Mädchen Justine nicht richtig aufgepasst hat. 2. Fall: Dieter Volkers soll den blinden Tobias zusammengeschlagen haben. Dieter findet die Vorwürfe absolut lächerlich, denn Tobias ist der Bruder seiner Freundin Marie ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1