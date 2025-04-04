Richterin Barbara Salesch
Folge 683: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Mit einem Halswirbelbruch endet die Traumreise eines Japaners in Leipzig. Dabei sollte es der krönende Abschluss einer lang geplanten Reise auf den Spuren Bachs sein. Verdächtigt wird der Arbeitslose Ronny, der ihn von hinten geschlagen haben soll. Doch Ronny sagt, dass er zur Tatzeit zu Hause war. 2. Fall: Ben erliegt seiner Lebensmittelallergie nachdem er ein Stück frisch gebackenen Kuchen seiner Stiefmutter Marie gegessen hat ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
