Richterin Barbara Salesch
Folge 688: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Yvonne Neu schlägt die Einrichtung beim Jugendamt kurz und klein. Sie konnte ihr Schicksal nicht länger ertragen: Erst reicht ihr Mann die Scheidung ein und dann nimmt ihr das Jugendamt auch noch die Tochter weg! Und alles nur, weil Yvonne für ihr Leben gern sammelt! 2. Fall: Annika schlägt den Geschäftsmann Hans mit einem Klappspaten bewusstlos. Handelte sie wirklich aus Notwehr, weil Hans ihre Freundin Stefanie vergewaltigen wollte?
