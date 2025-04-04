Richterin Barbara Salesch
Folge 697: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Mit gestohlener Ware aus dem Haus der wohlhabenden Familie Gerster wird Ulrich Nienhoff bei einem Pfandleiher festgenommen. Er will mit dem Einbruch aber nichts zu tun haben und behauptet, die Sachen bei einem Mittelsmann erworben zu haben und jetzt nur verkaufen zu wollen. 2. Fall: Henrik Krombach überrascht seinen Sohn Dominik in flagranti mit einem fremden Mann. Der geschockte Vater rastet aus und schlägt den vermeintlichen Vergewaltiger windelweich.
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
