Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 701
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 701: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Beim Einbruch in einem Lottoladen wird die Angestellte Beate niedergeschlagen - ihr Sohn Burkhard soll der Einbrecher gewesen sein. Beate kann sich aber nicht vorstellen, dass ihr geliebter Sohn zu so etwas fähig ist! 2. Fall: Eine Delphin-Therapie soll den autistischen Philipp heilen. Für die große Reise hat die Mutter des Sechsjährigen jeden Cent zusammengekratzt. In Ägypten entpuppt sich das scheinbare Sonderangebot jedoch als Mogelpackung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen