Richterin Barbara Salesch

Wahnvorstellungen

SAT.1Staffel 5Folge 768
44 Min.Ab 12

1. Fall: Mit einem Metallhammer soll Aktmodell Melanie dem Künstler Antoine fast alle Fingerknochen gebrochen haben. 2. Fall: Christina wird nachts von Carola mit einem Küchenmesser niedergestochen. Reagierte die schwangere Carola wirklich so panisch, weil sie ihre Freundin in der Dunkelheit für einen Einbrecher hielt?

SAT.1
