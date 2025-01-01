Richterin Barbara Salesch
Folge 768: Wahnvorstellungen
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mit einem Metallhammer soll Aktmodell Melanie dem Künstler Antoine fast alle Fingerknochen gebrochen haben. 2. Fall: Christina wird nachts von Carola mit einem Küchenmesser niedergestochen. Reagierte die schwangere Carola wirklich so panisch, weil sie ihre Freundin in der Dunkelheit für einen Einbrecher hielt?
