Richterin Barbara Salesch
Folge 801: Ein Teenie verschwindet
43 Min.Ab 12
1. Fall: Schon seit Wochen ist die hübsche 17-jährige Angela verschwunden. Hat der über zehn Jahre ältere Daniel, der junge Mädchen beobachtet und fotografiert, das Mädchen tatsächlich entführt? 2. Fall: Sandra wird tot aus der Hotelsauna geborgen - offensichtlich ist sie an einem Hitzschlag qualvoll gestorben. Ist die Hotelangestellte Anja schuldig, weil sie ihre Kontrollgänge nicht gemacht hat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1