SAT.1Staffel 5Folge 811
44 Min.Ab 12

1. Fall: Nach seinem Tod wird Hermann angeblich im Körper des jungen Jakob wiedergeboren. Die Liebe zieht ihn wieder zu seiner Frau Claudia, die in Jakob tatsächlich ihren verstorbenen Mann zu erkennen glaubt... 2. Fall: Lena wurde fast zu Tode gewürgt und geprügelt, konnte ihren Peiniger jedoch nicht erkennen. Am Tatort findet die Polizei Lenas verprellten Liebhaber Marc bei der schwer verletzten Frau sitzen...

