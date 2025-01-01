Richterin Barbara Salesch
Folge 811: Wiedergeburt
44 Min.Ab 12
1. Fall: Nach seinem Tod wird Hermann angeblich im Körper des jungen Jakob wiedergeboren. Die Liebe zieht ihn wieder zu seiner Frau Claudia, die in Jakob tatsächlich ihren verstorbenen Mann zu erkennen glaubt... 2. Fall: Lena wurde fast zu Tode gewürgt und geprügelt, konnte ihren Peiniger jedoch nicht erkennen. Am Tatort findet die Polizei Lenas verprellten Liebhaber Marc bei der schwer verletzten Frau sitzen...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1