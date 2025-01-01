Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 816
44 Min.Ab 12

Fall 1: Stefan attackiert bei einem Familienpicknick den Vater seiner Freundin Alice mit einer Dose Sprühsahne. Er verteidigt seinen Angriff, denn Stefan ist sich sicher, dass der Familienvater Alice missbraucht. Fall 2: Splitternackt steht Stefanie auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Henning hat sie erst sexuell belästigt und dann aus dem Auto geworfen. Bei Henning klingt die Geschichte jedoch ganz anders...

