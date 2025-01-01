Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Fahrstuhl ins Nichts

SAT.1Staffel 5Folge 829
Fahrstuhl ins Nichts

Richterin Barbara Salesch

Folge 829: Fahrstuhl ins Nichts

44 Min.Ab 12

1. Fall: Als sich die Fahrstuhltür öffnet, macht Franka instinktiv einen Schritt nach vorn und stürzt aus der 8. Etage ins Nichts. War ihr Tod ein Unfall, weil Techniker Bernd das Absperrband am falschen Fahrstuhl angebracht hat? Oder steckt ein Mordanschlag dahinter? 2. Fall: Bardame Siskia soll ihrer besten Freundin Melanie ein Cabrio gestohlen haben. Ist Siskia neidisch auf ihre alte Kollegin, weil die es geschafft hat, dem Rotlichtmilieu zu entfliehen?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

