Richterin Barbara Salesch
Folge 835: Sextourismus
44 Min.Ab 12
1. Fall: Auf einer Geschäftsreise durch Thailand soll Gerd die Touristenführerin Saranaya in seiner Suite vergewaltigt haben. Er behauptet aber, die Thailänderin als Prostituierte gebucht und für ihre Dienste bezahlt zu haben. 2. Fall: Bernd soll versucht haben, seine Schwägerin Anna mit siedendem Öl zu übergießen. Seit Bernds Frau, Annas Schwester, spurlos verschwunden ist, hat er sich in seiner Wohnung verbarrikadiert und lässt keinen hinein. Was steckt hinter dem Anschlag?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
