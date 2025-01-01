Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Tödliches Familiendrama

SAT.1Staffel 5Folge 845
45 Min.Ab 12

1. Fall: Stefanie wird nach einem Autounfall tot aus den Trümmern ihres Wagens geborgen. Ihre Mutter Heidi ist mit überhöhter Geschwindigkeit in den Wagen ihrer Tochter gerast... 2. Fall: Jochen reißt sich Hautfetzen aus dem Gesicht, als seine Finger beim Duschen plötzlich an der Stirn kleben bleiben. Hat sich Ex-Freundin Valentina gerächt, indem sie ihm Sekundenkleber ins Shampoo mischte?

SAT.1
