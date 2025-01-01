Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Kopfschuss

SAT.1Staffel 5Folge 858
Kopfschuss

Folge 858: Kopfschuss

44 Min.Ab 12

Marcus wurde mit einem Kopfschuss getötet. Hat ihn seine Ehefrau Janina heimtückisch ermordet, weil er sie jahrelang betrogen und geschlagen hat? Oder hat der Mord mit dem Ehedrama gar nichts tun und der Todesschütze wollte sich für etwas anderes rächen?

