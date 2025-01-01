Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 868
44 Min.Ab 12

Als Marie in der verwüsteten Wohnung ihrer Schwester Iris Blutspuren und einen blutigen Baseball-Schläger findet, ruft sie die Polizei. Sie ist sicher, dass ihr aggressiver Schwager Frank Iris etwas angetan hat. Kurz darauf wird er mit der Leiche seiner Frau im Kofferraum festgenommen ...

SAT.1
