Richterin Barbara Salesch
Folge 868: Leiche im Kofferraum
44 Min.Ab 12
Als Marie in der verwüsteten Wohnung ihrer Schwester Iris Blutspuren und einen blutigen Baseball-Schläger findet, ruft sie die Polizei. Sie ist sicher, dass ihr aggressiver Schwager Frank Iris etwas angetan hat. Kurz darauf wird er mit der Leiche seiner Frau im Kofferraum festgenommen ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1