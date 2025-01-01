Richterin Barbara Salesch
Folge 1007: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der Lkw-Fahrer Klaus soll im Hotel das Zimmermädchen Mandy vergewaltigt haben. Will Mandy mit der Geschichte ihre Haut retten, weil Klaus sie beim Diebstahl ertappt hat, oder hat die Tat einen anderen Hintergrund? 2. Fall: Michaela wird beschuldigt, der Tochter ihres Freundes einen abgebrochenen Flaschenhals in Arm und Oberschenkel gerammt zu haben. Wurde sie von Alina beim Diebstahl erwischt und wollte sie zum Schweigen bringen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
