SAT.1Staffel 6Folge 1038
Folge 1038: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Während eines Freigangs vom Gefängnis soll Bruno seine Frau in der Badewanne ertränkt haben. Musste Bianca sterben, weil sie sich mit Brunos Lotto-Millionen absetzen wollte, oder wurde sie Opfer seiner Zellengenossen, die auf der Jagd nach dem Jackpot waren?

SAT.1
