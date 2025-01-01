In der Falle/Einer muss gehenJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1039: In der Falle/Einer muss gehen
44 Min.Ab 12
1. Fall: Frank soll seine Internetbekanntschaft Maren vergewaltigt haben. Versucht die junge Frau mit den Vorwürfen einen Seitensprung vor ihrem Freund zu vertuschen, oder hat der sogar etwas mit der Tat zu tun? 2. Fall: Horst soll seine Ex-Frau Beate im gemeinsamen Jeans-Laden niedergeschlagen und gefesselt haben. Wollte er Beate ein letztes Mal klar machen, dass sie endgültig für seine neue Freundin Platz machen soll, oder wurde er Opfer einer Intrige?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1