Richterin Barbara Salesch
Folge 1044: Gesteinigt/Der Bauerntraum
45 Min.Ab 12
1. Fall: Peter soll die Freundin seines verstorbenen Sohnes gesteinigt haben, weil er sie für dessen Tod verantwortlich macht. 2. Fall: An einer einsamen Bushaltestelle wird Erntehelferin Dana überfallen und beinahe vergewaltigt. Hat Alexander der Polin aufgelauert, oder versucht sich Dana auf diesem Weg an dem Bauern zu rächen?
