Richterin Barbara Salesch
Folge 1070: Frühreif/Die kleine Schwester
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der 17-jährige Benny wird von einem heranrasenden Wagen angefahren und schwer verletzt. War der Unfall eine Drohung von Familienvater Jens, der will, dass Benny die Finger von seiner 12-jährigen Tochter lässt? 2. Fall: Als Maik beim Einbruch in die Wohnung seiner Sozialarbeiterin Imke von ihr erwischt wird, soll er sie geschlagen haben. Wollte er sich rächen, weil Imke ihm ein krummes Ding vermasselt hat?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
