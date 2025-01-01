Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Frühreif/Die kleine Schwester

SAT.1Staffel 6Folge 1070
Frühreif/Die kleine Schwester

Frühreif/Die kleine SchwesterJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1070: Frühreif/Die kleine Schwester

45 Min.Ab 12

1. Fall: Der 17-jährige Benny wird von einem heranrasenden Wagen angefahren und schwer verletzt. War der Unfall eine Drohung von Familienvater Jens, der will, dass Benny die Finger von seiner 12-jährigen Tochter lässt? 2. Fall: Als Maik beim Einbruch in die Wohnung seiner Sozialarbeiterin Imke von ihr erwischt wird, soll er sie geschlagen haben. Wollte er sich rächen, weil Imke ihm ein krummes Ding vermasselt hat?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen