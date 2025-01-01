Richterin Barbara Salesch
Folge 924: Doppelmord
45 Min.Ab 12
Mit einer Plastiktüte wird der skrupellose Schläger Carsten qualvoll erstickt. Einen Tag zuvor hatte seine Freundin Sabine erfahren, dass Carsten ihre Tochter Svenja vergewaltigt haben soll. Wollte sie ihn dafür büßen lassen?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
