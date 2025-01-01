Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 954
44 Min.Ab 12

1. Fall: Johanna wird beschuldigt, ihren Schwiegervater Matthias niedergeschlagen und ihm 11.000 Euro gestohlen zu haben. Ist sie wirklich handgreiflich geworden, weil sie und ihr Ehemann in Geldnot steckten oder ist Matthias nicht so harmlos wie er scheint? 2. Fall: Über Nacht verlässt Juliane ihren Freund Alexander und soll dessen Sportwagen und eine teure Uhr versilbert haben. Hielt sie die Spielsucht ihres Freundes nicht mehr aus?

