SAT.1Staffel 6Folge 985
45 Min.Ab 12

1. Fall: Melanie wird in Unterwäsche nachts auf dem Marktplatz an eine Laterne gefesselt. Wollte ihre Schwester Kerstin ihr auf diese Weise den freizügigen Lebensstil austreiben oder hat sich ein enttäuschter Lover gerächt? 2. Fall: Angeblich entgeht die Schülerin Mia nur knapp einer Vergewaltigung durch ihren Lehrer. Wollte sich Lars mit Gewalt nehmen, was Mia ihm verweigerte oder ist er Opfer eines Rachefeldzugs der Schülerin?

SAT.1
