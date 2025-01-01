Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 996
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 996: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Beim Spielen stürzen die beiden Fünfjährigen Lorris und Moritz in einen Fluss. Mit letzter Kraft kann Susann ihren Sohn Moritz retten - Lorris ertrinkt. Ist die Tagesmutter tatsächlich für den Tod des Kleinen verantwortlich? 2. Fall: Drei Wochen vor der Hochzeit soll Metin die ihm versprochene Fatma vergewaltigt haben. Aus Scham schweigt die junge Frau oder will sie vertuschen, dass sie nicht als Jungfrau in die Ehe gegangen ist?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen