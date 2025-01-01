Richterin Barbara Salesch
Folge 999: Tod eines Callboys
45 Min.Ab 12
Iris ist angeklagt, dem Callboy Angelo mit einem Obstmesser einen tödlichen Stich ins Herz versetzt zu haben. Hat sie ihn getötet, weil sie entgegen allen Beteuerungen käuflichen Sex und Liebe nicht trennen konnte oder ist ihr Freund Hannes aus Eifersucht durchgedreht?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1