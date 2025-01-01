Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Tod eines Callboys

SAT.1Staffel 6Folge 999
Tod eines Callboys

Richterin Barbara Salesch

Folge 999: Tod eines Callboys

45 Min.Ab 12

Iris ist angeklagt, dem Callboy Angelo mit einem Obstmesser einen tödlichen Stich ins Herz versetzt zu haben. Hat sie ihn getötet, weil sie entgegen allen Beteuerungen käuflichen Sex und Liebe nicht trennen konnte oder ist ihr Freund Hannes aus Eifersucht durchgedreht?

