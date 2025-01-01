Richterin Barbara Salesch
Folge 1104: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mina soll ihrer Bankberaterin Annika die Kontaktlinsenflüssigkeit mit Desinfektionsmittel versetzt und deren Augen verätzt haben. Ist Geld der Grund für die Tat, oder spielt Eifersucht eine Rolle? 2. Fall: Mit Krücke und eingegipstem Arm soll Mark den Ehemann seiner Kurbekanntschaft Tina krankenhausreif geprügelt haben. Wollte er dem Ehemann klar machen, dass er nichts mehr zu melden hat, oder steckt Tina selbst hinter der Attacke?
