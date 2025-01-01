Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 7Folge 1109
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1109: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Nach einem Knastausbruch soll Natascha Kioskbesitzer Ali niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Wollte sie sich mit dem Geld absetzen, oder ist sie nur aus dem Gefängnis getürmt, um ihre sterbende Mutter ein letztes Mal sehen zu können? 2. Fall: Wie im Wahn soll Krankenschwester Rebecca mit einem Skalpell viermal auf Aaron eingestochen haben. Hat sie den Patienten, den sie angeblich noch nie gesehen hat, wahllos als Opfer ausgesucht?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen