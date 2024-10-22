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Richterin Barbara Salesch

Folge 43

SAT.1Staffel 7Folge 1131vom 22.10.2024
Folge 43

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Richterin Barbara Salesch

Folge 1131: Folge 43

45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Matthias soll seine Ex-Freundin Rita erschossen haben. Musste sie sterben, weil sie dem Fitnesstrainer seit einer angeblichen Vergewaltigung ihrer Stieftochter Carol das Leben zur Hölle machte oder wird er zu Unrecht beschuldigt?

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